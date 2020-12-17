Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 декабря -9°C
Жизнь

Пьяный житель Алтая убил соседа тремя предметами с разной хрупкостью — банкой, ножкой и гирей

В Алтайском крае мужчину признали виновным в убийстве соседа при помощи стеклянной банки, деревянной ножки и металлической гири, сообщает региональный СК.

Спорт. Фитнес. Гири.
Спорт. Фитнес. Гири.
СС0

Инцидент произошел летним вечером 5 июня 2020 года — в одном из сел Шипуновского района.

39-летний мужчина в своем доме выпивал с 35-летним соседом, пока идиллию не прервала ссора по незначительному поводу.

«Нанес гостю стеклянной банкой, гирей, а также ножкой от стула множественные удары в жизненно-важные органы», — рассказали в ведомстве итог встречи родственных душ.

В итоге сосед умер на месте «раута», а убийца залез в автомобиль и попытался скрыться.

«Но по дороге совершил ДТП. Доставили в тяжелом состоянии в медицинское учреждение», — напомнили в СК о неотвратимости наказания.

Когда мужчина пришел в себя, он заявил, что убивать товарища не хотел. Вину в содеянном признал частично.

Однако половина раскаяния не помогла ему избежать уголовного наказания — 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в Барнауле знакомство между двумя мужчинами на улице стремительно переросло в неприязнь и убийство топором.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость