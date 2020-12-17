В Алтайском крае мужчину признали виновным в убийстве соседа при помощи стеклянной банки, деревянной ножки и металлической гири, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел летним вечером 5 июня 2020 года — в одном из сел Шипуновского района.

39-летний мужчина в своем доме выпивал с 35-летним соседом, пока идиллию не прервала ссора по незначительному поводу.

«Нанес гостю стеклянной банкой, гирей, а также ножкой от стула множественные удары в жизненно-важные органы», — рассказали в ведомстве итог встречи родственных душ.

В итоге сосед умер на месте «раута», а убийца залез в автомобиль и попытался скрыться.

«Но по дороге совершил ДТП. Доставили в тяжелом состоянии в медицинское учреждение», — напомнили в СК о неотвратимости наказания.

Когда мужчина пришел в себя, он заявил, что убивать товарища не хотел. Вину в содеянном признал частично.

Однако половина раскаяния не помогла ему избежать уголовного наказания — 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в Барнауле знакомство между двумя мужчинами на улице стремительно переросло в неприязнь и убийство топором.