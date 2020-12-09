Знакомство барнаульца с мужчиной стремительно переросло в неприязнь и убийство топором

В Алтайском крае мужчину ждет суд за убийство спонтанного собутыльника, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в Барнауле — в один из дней августа 2020 года. 65-летний мужчина, гуляя по улице, познакомился с мужчиной.

«Пригласил его в гости. В ходе распития спиртного поконфликтовали», — рассказали в ведомстве.

Внезапная личная неприязнь заставила мужчину взять топор и нанести несколько ударов по жизненно-важным органам товарища.

57-летний гость скончался на месте конфликта. Барнаулец вину признал частично — ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в одном из сел Алтайского края мужчина зарезал гостя и сбросил умирать в подпол.