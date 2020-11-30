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Происшествия

В Алтайском крае мужчина зарезал гостя и сбросил умирать в подпол

Вечером 26 ноября в одном сел Тальменского района произошло убийство. Хозяин дома расправился с гостем из-за ревности, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

42-летний мужчина распивал спиртное со своим 33-летним приятелем. Между ними возник конфликт из-за того, что хозяину дома не понравилось общение гостя с гражданской супругой.

«Подозреваемый, взяв нож, нанес мужчине один удар в область жизненно-важных органов, а затем сбросил его в подпол», — узнали следователи.

Пострадавший умер на месте происшествия.

Подозреваемого задержали, в ближайшее время суд будет решать вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи собирают доказательства в рамках расследования дела об убийстве.

Ранее житель Алтайского края ножом и топором пытался убить родного брата.

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