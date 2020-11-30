В Алтайском крае мужчина зарезал гостя и сбросил умирать в подпол

42-летний мужчина распивал спиртное со своим 33-летним приятелем. Между ними возник конфликт из-за того, что хозяину дома не понравилось общение гостя с гражданской супругой.
«Подозреваемый, взяв нож, нанес мужчине один удар в область жизненно-важных органов, а затем сбросил его в подпол», — узнали следователи.
Пострадавший умер на месте происшествия.
Подозреваемого задержали, в ближайшее время суд будет решать вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи собирают доказательства в рамках расследования дела об убийстве.
Ранее житель Алтайского края ножом и топором пытался убить родного брата.