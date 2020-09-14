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Происшествия

Барнаулец не смог доказать, что сбитый им насмерть 10-летний мальчик внезапно оказался на дороге

35-летнего жителя Барнаула будут судить за смертельное ДТП. В апреле 2019 года он сбил 10-летнего мальчика. Мужчина уверял следствие, что не мог вовремя заметить ребенка, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

ДТП. Аварийный знак.
ДТП. Аварийный знак.
altapress.ru

ДТП произошло вечером на ул. Парфенова. Водитель Honda CR-V не снизил скорость, не предпринял попытки к торможению и сбил идущего во встречном направлении мальчика.

От полученных травм ребенок скончался на месте.

Автомобилист утверждал, что пешеход неожиданно выбежал на дорогу, возможности вовремя его заметить не было. Доводы мужчины опровергли собранные доказательства и следственный эксперимент.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) передали на рассмотрение в суд.

По данному пункту статьи виновнику грозит срок до 5 лет.

Ранее в полиции рассказали подробности ДТП, которое унесло жизни трех человек.

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