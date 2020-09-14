Барнаулец не смог доказать, что сбитый им насмерть 10-летний мальчик внезапно оказался на дороге

ДТП произошло вечером на ул. Парфенова. Водитель Honda CR-V не снизил скорость, не предпринял попытки к торможению и сбил идущего во встречном направлении мальчика.
От полученных травм ребенок скончался на месте.
Автомобилист утверждал, что пешеход неожиданно выбежал на дорогу, возможности вовремя его заметить не было. Доводы мужчины опровергли собранные доказательства и следственный эксперимент.
Уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) передали на рассмотрение в суд.
По данному пункту статьи виновнику грозит срок до 5 лет.
Ранее в полиции рассказали подробности ДТП, которое унесло жизни трех человек.