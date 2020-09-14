Барнаулец не смог доказать, что сбитый им насмерть 10-летний мальчик внезапно оказался на дороге

35-летнего жителя Барнаула будут судить за смертельное ДТП. В апреле 2019 года он сбил 10-летнего мальчика. Мужчина уверял следствие, что не мог вовремя заметить ребенка, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.