Барнаулец ограбил диспетчера скорой помощи

Он позвонил в домофон подстанции и попросил о помощи. Оказавшись в диспетчерской, парень подошел к 32-летней сотруднице с угрозами требовать отдать сотовый телефон.

Мобильного у нее не оказалось. Тогда мужчина сорвал с шеи женщины золотую цепочку с подвеской. Диспетчер успела схватить его за рюкзак, но злоумышленник убежал и без него.

Женщина обратилась в полицию. Правоохранители нашли подозреваемого. Оказалось, что он уже был судим за грабеж.

Он рассказал, что в тот день обращался на подстанцию с просьбой осмотреть мальчика, сына своего друга, который жаловался на боли в животе.

«Когда врач обследовала ребенка, мужчина уже тогда обратил внимание на золотую цепочку на шее диспетчера и решил вернуться уже в темное время суток, чтобы похитить изделие», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Цепочку он сдал в ломбард и потратил деньги.

Возбуждено уголовное дело, а подозреваемого взяли под стражу.

Ранее в Барнауле поймали серийного налетчика на офисы микрозаймов.