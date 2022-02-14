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Происшествия

Барнаулец ограбил диспетчера скорой помощи

28-летний житель Барнаула ночью ограбил диспетчера скорой помощи на подстанции.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
zdravalt.ru

Он позвонил в домофон подстанции и попросил о помощи. Оказавшись в диспетчерской, парень подошел к 32-летней сотруднице с угрозами требовать отдать сотовый телефон.

Мобильного у нее не оказалось. Тогда мужчина сорвал с шеи женщины золотую цепочку с подвеской. Диспетчер успела схватить его за рюкзак, но злоумышленник убежал и без него.

Женщина обратилась в полицию. Правоохранители нашли подозреваемого. Оказалось, что он уже был судим за грабеж.

Он рассказал, что в тот день обращался на подстанцию с просьбой осмотреть мальчика, сына своего друга, который жаловался на боли в животе.

«Когда врач обследовала ребенка, мужчина уже тогда обратил внимание на золотую цепочку на шее диспетчера и решил вернуться уже в темное время суток, чтобы похитить изделие», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Цепочку он сдал в ломбард и потратил деньги.

Возбуждено уголовное дело, а подозреваемого взяли под стражу.

Ранее в Барнауле поймали серийного налетчика на офисы микрозаймов.

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