Барнаулец отправился в колонию за «фокусы» с пятитысячной купюрой

Барнаулец дважды обманул продавщицу магазина при расчете за приобретенный товар, за что отправился в колонию строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба управления юстиции Алтайского края.

«39-летний житель Барнаула по разработанному ранее плану, пришел в магазин с купюрой в 5 тысяч рублей и попросил продать ему пару пачек сигарет. Пока женщина отсчитывала сдачу, мужчина искал мелочь у себя в кошельке, всячески отвлекая ее разговорами, и одновременно убрал пятитысячную купюру обратно в кошелёк», — уточнили в ведомстве.

Одного такого «фокуса» ему показалось недостаточно, и мужчина снова вернулся в магазин, набрав там различных продуктов. По той же схеме он получил сдачу и при этом сохранил купюру у себя.

Позднее обман вскрылся, и злоумышленника задержали. Он признал свою вину.

Действия покупателя расценены как мошенничество. Суд признал его виновным и приговорил к 2 годам и 2 месяцам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что 29-летний барнаулец на сайте знакомств просил у своих новых знакомых девушек прислать ему фото интимного характера, а потом шантажировал ими жертв.