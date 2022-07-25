Барнаулец входил в доверие женщинам, а потом шантажировал их интимными фотографиями

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, в полицию обратилась 44-летняя жительница Барнаула, которая рассказала, что перевела неизвестному 6 тыс. рублей за нераспространение сведений о ней.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его.
Также они установили как минимум еще два подобных факта преступления — с других своих жертв мужчина вымогал тоже по 6 тыс. рублей.
В настоящее время подозреваемый находится под арестом.
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