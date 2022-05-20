Коварный сантехник соблазнил пенсионерку и стал ее шантажировать

В Москве сантехник шантажировал клиентку-пенсионерку, записав сексуальный контакт с ней на видео. Соблазнив замужнюю женщину и завладев компроматом, он начал вымогать у нее деньги за молчание, сообщает Telegram-канал Shot .

59-летняя женщина заказала новую стиральную машину и вызвала специалиста из сервисной службы магазина для ее установки. По завершении работ сотрудник оставил клиентке свой номер телефона, пишет «Мослента».

Спустя время мужчина сам позвонил клиентке и предложил проверить установленную им технику. На момент встречи заказчица была дома одна.

Тогда коварный сантехник соблазнил ее.

Интимные встречи повторялись несколько раз, мужчина записывал их на видео. После начал шантажировать женщину.

Она, в страхе разоблачения перед мужем, перевела сантехнику 180 тыс. рублей. Но затем шантажист потребовал еще 300 тыс. рублей. После этого пенсионерка обратилась в правоохранительные органы. Любовника задержали.

Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

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