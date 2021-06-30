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Происшествия

Виртуальный ухажер стал шантажировать жительницу Алтайского края интимными фото

Жительница одного из районов Алтайского края рассчитывала найти любовь на сайте знакомств, но попалась на уловку мошенника. Собеседник додумался устроить шантаж интимными фотографиями, рассказали в ГУ МВД по региону.

Секс, женщина.
Секс, женщина.
СС0

46-летняя женщина вела активную переписку с одним из пользователей. В один момент она не устояла перед просьбами поделиться фотографиями интимного характера и отправила их виртуальному другу.

После этого ей написал неизвестный, который якобы взломал ее страницу и завладел интимными кадрами.

За то, чтобы сохранить этот момент в тайне, аноним потребовал 3 тыс. рублей.

Женщина не стала переводить деньги и обратилась в полицию.

Причастным оказался 28-летний барнаулец. Он признал свою вину и заявил, что не собирался распространять фото, а рассчитывал лишь получить деньги.

На молодого человека завели уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство».

Ранее барнаульская полиция нашла и задержала виртуального сутенера.

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