Виртуальный ухажер стал шантажировать жительницу Алтайского края интимными фото

46-летняя женщина вела активную переписку с одним из пользователей. В один момент она не устояла перед просьбами поделиться фотографиями интимного характера и отправила их виртуальному другу.
После этого ей написал неизвестный, который якобы взломал ее страницу и завладел интимными кадрами.
За то, чтобы сохранить этот момент в тайне, аноним потребовал 3 тыс. рублей.
Женщина не стала переводить деньги и обратилась в полицию.
Причастным оказался 28-летний барнаулец. Он признал свою вину и заявил, что не собирался распространять фото, а рассчитывал лишь получить деньги.
На молодого человека завели уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство».
Ранее барнаульская полиция нашла и задержала виртуального сутенера.