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Происшествия

Барнаулец отравился дымом при пожаре в гаражном кооперативе

Утром 15 февраля в гаражном кооперативе на ул. Солнечная Поляна в Барнауле произошел пожар. Сгорел один автомобиль и вещи, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в гаражах на Солнечной Поляне в Барнауле.
Пожар в гаражах на Солнечной Поляне в Барнауле.
vk.com/mchs22

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 7:06. Огонь охватил один из боксов на третьем этаже гаража.

Для ликвидации возгорания привлекалось 9 единиц техники и 34 человека личного состава.

Пожарным пришлось работать в условиях сильного задымления. Работу осложняла также сложная планировка строения.

Спасатели вынесли из опасной зоны два газовых баллона и две емкости с горючим.

На момент ликвидации площадь горения составила более 20 кв.м. Один мужчина получил отравление продуктами горения.

Известно, что огонь уничтожил автомобиль и вещи в гараже.

Ранее 12 февраля в Барнауле в 15-этажке на ул. Попова, 93 произошел пожар.

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