Барнаулец отравился дымом при пожаре в гаражном кооперативе

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 7:06. Огонь охватил один из боксов на третьем этаже гаража.
Для ликвидации возгорания привлекалось 9 единиц техники и 34 человека личного состава.
Пожарным пришлось работать в условиях сильного задымления. Работу осложняла также сложная планировка строения.
Спасатели вынесли из опасной зоны два газовых баллона и две емкости с горючим.
На момент ликвидации площадь горения составила более 20 кв.м. Один мужчина получил отравление продуктами горения.
Известно, что огонь уничтожил автомобиль и вещи в гараже.
Ранее 12 февраля в Барнауле в 15-этажке на ул. Попова, 93 произошел пожар.