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Барнаулец подделал документы, чтобы не платить алименты

В Барнауле 35-летнего местного жителя обвиняют в фальсификации документов, которые использовали в качестве доказательств по гражданскому делу. Правоохранители завершили расследование, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Документы.
Документы.
СС0

По данным следствия, в 2017 году жительница Барнаула установила факт отцовства ребенка, рожденного вне брака. Женщина подала иск о взыскании алиментов. Отец ребенка недобросовестно исполнял свои обязательства по выплате, и женщина в январе 2018 года обратилась в суд, чтобы получить деньги.

Чтобы избежать ответственности, а также уклониться от выплат алиментов, обвиняемый обратился к своему знакомому. Мужчина попросил его помочь изготовить документы о трудоустройстве в одну из фирм города и якобы о уже перечисленных деньгах на содержание ребенка.

Фальсифицированные документы обвиняемый отнес в суд, женщине отказали в удовлетворении иска. Однако в апелляционной инстанции установили факт подделки документов и решение суда первой инстанции отменили. Мужчину привлекли к уголовной ответственности.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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