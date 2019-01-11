Барнаулец подделал документы, чтобы не платить алименты

По данным следствия, в 2017 году жительница Барнаула установила факт отцовства ребенка, рожденного вне брака. Женщина подала иск о взыскании алиментов. Отец ребенка недобросовестно исполнял свои обязательства по выплате, и женщина в январе 2018 года обратилась в суд, чтобы получить деньги.
Чтобы избежать ответственности, а также уклониться от выплат алиментов, обвиняемый обратился к своему знакомому. Мужчина попросил его помочь изготовить документы о трудоустройстве в одну из фирм города и якобы о уже перечисленных деньгах на содержание ребенка.
Фальсифицированные документы обвиняемый отнес в суд, женщине отказали в удовлетворении иска. Однако в апелляционной инстанции установили факт подделки документов и решение суда первой инстанции отменили. Мужчину привлекли к уголовной ответственности.
Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.