Барнаулец получил срок за продажу в США и Китай оптики на гранатометы

54-летний барнаулец получил срок за контрабанду военной техники. Он продал за границу оптические прицелы для гранатометов и артиллерийских систем, сообщили в УФСБ по Алтайскому краю.

Объявление о продаже оптических прицелов мужчина опубликовал на одном из сайтов. На предложение откликнулись несколько иностранцев из США и Китая.

Он пришел почту и заполнил таможенные декларации, в которых указал, что один из прицелов представляет собой «промышленный оптический прибор, бывший в употреблении», а второй — «бывший в употреблении фотообъектив». Техника отправилась покупателям.

Но посылки адресатам не дошли. Их в магистральном сортировочном центре перехватили сотрудники ФСБ.

«Согласно экспертному заключению, один из изъятых предметов является прицелом гранатометным оптическим ПГО-7В, предназначенным для установки на гранатометы и служащий для наблюдения за полем боя и наведения гранатомета на цель при стрельбе по неподвижным и движущимся целям; второй представляет собой оптический прицел ПУ Т-3, предназначенный для артиллерийских систем», — говорится в сообщении ведомства.

Военная техника , которой промышлял барнаулец. пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

Все изделия рабочие и относятся к «продукции военного назначения».

По месту жительства и в гараже мужчины нашлась еще партия оптических прицелов, объявления о продаже которых мужчина также выставлял на электронных торговых площадках.

Товары он приобрел у неустановленных лиц, а затем решил их выгодно перепродать.

Свою вину барнаулец признал в полном объеме.

Суд приговорил его к 3 годам условно.

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