Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 января -31°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Жительница Алтая тайно завезла в Россию «волшебные бобы»

37-летняя жительница села Онгудай Республики Алтай пойдет под суд за незаконное перемещение сильнодействующих веществ через госграницу. Она привезла препараты для похудения, которые успела продать местным жителям, сообщили «Новости Горного Алтая».

Медицина. Здоровье. Таблетки, БАДы.
Медицина. Здоровье. Таблетки, БАДы.
СС0

В августе 2019 года женщина купила на рынке в Бишкеке (Киргизия) препараты под названием «Королевские волшебные бобы» и «Королевский боб для похудения» общей массой более 23 граммов. В составе был сибутрамин, производное амфетамина, усиливающее чувство насыщения.

Сельчанка скрыла «бобы» от таможенного контроля в сумке среди личных вещей, и смогла незаконно переправить их через таможенный пост в железнодорожном пункте пропуска Локоть Алтайского края, а потом привезла их в Онгудай.

В октябре 2019 года и в январе 2020 года она продала препараты жителям родного села.

Теперь ей грозит срок до 8 лет.

Ранее житель Алтайского края получил срок за контрабанду струи кабарги.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость