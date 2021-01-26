Жительница Алтая тайно завезла в Россию «волшебные бобы»

37-летняя жительница села Онгудай Республики Алтай пойдет под суд за незаконное перемещение сильнодействующих веществ через госграницу. Она привезла препараты для похудения, которые успела продать местным жителям, сообщили «Новости Горного Алтая».

В августе 2019 года женщина купила на рынке в Бишкеке (Киргизия) препараты под названием «Королевские волшебные бобы» и «Королевский боб для похудения» общей массой более 23 граммов. В составе был сибутрамин, производное амфетамина, усиливающее чувство насыщения.

Сельчанка скрыла «бобы» от таможенного контроля в сумке среди личных вещей, и смогла незаконно переправить их через таможенный пост в железнодорожном пункте пропуска Локоть Алтайского края, а потом привезла их в Онгудай.

В октябре 2019 года и в январе 2020 года она продала препараты жителям родного села.

Теперь ей грозит срок до 8 лет.

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