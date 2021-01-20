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Происшествия

Житель Алтайского края получил срок за контрабанду струи кабарги

В Приморье суд приговорил жителя Алтайского края к трем годам условно за попытку незаконного вывоза партии мускусных желез кабарги стоимостью 3,9 млн рублей, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Кабарга.
Кабарга.
СС0.

В декабре 2019 года мужчина во Владивостоке передал знакомому матросу транспортного рефрижератора, который занимался заграничными перевозками, 98 мускусных желез самцов кабарги для незаконного перемещения через таможенную границу.

При этом мужчина знал, что груз подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения и не имел ни разрешения на вывоз, ни нужных документов, но рассчитывал выгодно продать товар за рубежом.

Жителя Алтая осудили по статье «Покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов».

Матрос, которому он передал дериваты, добровольно отказался от совершения преступления, сообщив сотрудникам таможни об имеющемся у него товаре.

Струя кабарги добывается из специальной мускусной железы, расположенной на брюхе самца сибирского оленя кабарга. Считается, что кабарожья струя способствует омоложению организма, поэтому ее применяют в лечебных целях.

Ранее житель Алтайского края хотел продать оптические прицелы на гранатометы в США и Китай.

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