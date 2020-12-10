Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 декабря -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Житель Алтайского края хотел продать оптические прицелы на гранатометы в США и Китай

Барнаулец купил прицелы для гранатометов и решил продать в интернете. Теперь он пойдет под суд за контрабанду военной техники, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Армия России. Военные.
Армия России. Военные.
минобороны.рф, CC BY 4.0

Житель Барнаула приобрел у неустановленных лиц гранатометный оптический прицел ПГО-7В и оптический прицел ПУ Т-3, предназначенные соответственно для гранатомета РПГ-7 и для артиллерийских систем калибра 23 мм.

«После этого, используя свой аккаунт на сайте торговой площадки Ebay.com, обвиняемый посредством размещения объявления о продаже прицелов, приискал покупателей среди жителей Китайской Народной Республики и США», — рассказали в надзорном ведомстве.

В отделении почтовой связи барнаулец сформировал международные почтовые отправления, заполнил таможенные декларации, в которых указал недостоверные сведения о товарах и их стоимости, после чего отправил прицелы покупателям.

Посылку перехватили и изъяли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю в магистральном сортировочном центре.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее в Алтайском крае пресекли контрабанду яда.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость