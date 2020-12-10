Житель Алтайского края хотел продать оптические прицелы на гранатометы в США и Китай

Барнаулец купил прицелы для гранатометов и решил продать в интернете. Теперь он пойдет под суд за контрабанду военной техники, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Житель Барнаула приобрел у неустановленных лиц гранатометный оптический прицел ПГО-7В и оптический прицел ПУ Т-3, предназначенные соответственно для гранатомета РПГ-7 и для артиллерийских систем калибра 23 мм.

«После этого, используя свой аккаунт на сайте торговой площадки Ebay.com, обвиняемый посредством размещения объявления о продаже прицелов, приискал покупателей среди жителей Китайской Народной Республики и США», — рассказали в надзорном ведомстве.

В отделении почтовой связи барнаулец сформировал международные почтовые отправления, заполнил таможенные декларации, в которых указал недостоверные сведения о товарах и их стоимости, после чего отправил прицелы покупателям.

Посылку перехватили и изъяли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю в магистральном сортировочном центре.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее в Алтайском крае пресекли контрабанду яда.