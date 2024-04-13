Заявление поступило от 45-летнего жителя Барнаула, он сообщил в одну из дежурных частей отдела полиции по г. Барнаулу о том, что у него украли деньги, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Пострадавший рассказал, что получил в мессенджере сообщение с просьбой занять ему 40 тыс. рублей. Ничего не подозревая, мужчина отправил деньги на указанный «другом» банковский счет.

Затем поступило сообщение с такой же просьбой, но собеседник пообещал вернуть сумму через два часа в полном объеме. Заявитель поверил словам мошенника и перевел ему еще 40 тыс. рублей.

В дальнейшем потерпевший узнал, что аккаунт знакомого был взломан, а занять денежные средства он не просил. В результате деньги оказались на счетах злоумышленников.

Ранее сообщалось, что от имени губернатора Алтайского края рассылаются фейковые сообщения.

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