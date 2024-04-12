Будьте бдительны: от имени губернатора Алтайского края рассылаются фейковые сообщения

От имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко в мессенджерах рассылается фейковая информация о необходимости телефонной беседы с неким «куратором», сообщает пресс-служба главы региона в Telegram-канале .

Сообщения появились после покушения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Такая информатора от имени главы региона — ложная.

Жителей Алтайского края призвали быть бдительными, не выходить на связь с мошенниками.

Источник рассылки в настоящее время устанавливается.

Просьба сообщить в правоохранительные органы в случае получения таких сообщений. Волне вероятно, что это атака хакеров.

Что произошло

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. На него напал мужчина с ножом и ранил в живот. Позже подозреваемого задержали — им оказался местный житель.

Расследование покушения на Чибиса передали в центральный аппарат Следственного комитета.

Ранее правительство Алтайского края призывало жителей быть бдительными в дни выборов президента.

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