Будьте бдительны: от имени губернатора Алтайского края рассылаются фейковые сообщения

Сообщения появились после покушения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
Такая информатора от имени главы региона — ложная.
Жителей Алтайского края призвали быть бдительными, не выходить на связь с мошенниками.
Источник рассылки в настоящее время устанавливается.
Просьба сообщить в правоохранительные органы в случае получения таких сообщений. Волне вероятно, что это атака хакеров.
Что произошло
Нападение на Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. На него напал мужчина с ножом и ранил в живот. Позже подозреваемого задержали — им оказался местный житель.
Расследование покушения на Чибиса передали в центральный аппарат Следственного комитета.
Ранее правительство Алтайского края призывало жителей быть бдительными в дни выборов президента.
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