Барнаулец попытался передать наркотики в больницу товарищу

Местный житель 1982 года рождения попал в больницу с ожогами ног, рук, головы и спины. Он получил травмы, когда разбавлял краску бензином и при этом курил сигарету.
«Оказавшись в больнице, мужчина позвонил своему знакомому и попросил передать ему посылку, в которой, помимо воды и полотенца, оказалось ещё и наркотическое вещество. Однако неожиданную находку обнаружила санитарка, которая увидела в пакете шприц с жидкостью», — рассказали в полиции.
Экспертиза показала, что вещество — наркотик синтетического происхождения массой 0,15 граммов.
34-летнего барнаульца, передавшего посылку, задержали. Он признался, что изготовил зелье в домашних условиях.
По данному факту возбудили уголовное дело.
Ранее в Барнауле полицейские задержали молодую жительницу Алейска, пытавшуюся сбыть наркотики.