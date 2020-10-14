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Происшествия

Барнаулец попытался передать наркотики в больницу товарищу

Житель Барнаула решил «облегчить» товарищу пребывание в больнице и передал посылку. В ней санитарка обнаружила шприц с наркотиками, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Шприц. Прививка.
Шприц. Прививка.
СС0

Местный житель 1982 года рождения попал в больницу с ожогами ног, рук, головы и спины. Он получил травмы, когда разбавлял краску бензином и при этом курил сигарету.

«Оказавшись в больнице, мужчина позвонил своему знакомому и попросил передать ему посылку, в которой, помимо воды и полотенца, оказалось ещё и наркотическое вещество. Однако неожиданную находку обнаружила санитарка, которая увидела в пакете шприц с жидкостью», — рассказали в полиции.

Экспертиза показала, что вещество — наркотик синтетического происхождения массой 0,15 граммов.

34-летнего барнаульца, передавшего посылку, задержали. Он признался, что изготовил зелье в домашних условиях.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее в Барнауле полицейские задержали молодую жительницу Алейска, пытавшуюся сбыть наркотики.

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