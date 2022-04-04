Барнаулец потратил деньги с карты жены на проститутку

Парень нашел подходящий ему вариант в сети, спустя несколько минут клиенту перезвонил якобы администратор и сказал, что из-за «глобального сбоя на сервере» оплата не прошла, и нужно срочно заплатить сначала 3,5 тыс. рублей, потом еще 10 тыс. и так далее.
В итоге молодой человек понес ущерб около 100 тыс. рублей и понял, что девушка к нему уже не приедет.
Он обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.
Как отмечает близкий к правоохранителям источник, мужчина совершал платежи с карты собственной жены.
А ранее аналогичный случай произошел с юношей в Бийске.