4 апреля
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Происшествия

Барнаулец потратил деньги с карты жены на проститутку

28-летний житель Барнаула попался на мошенников, когда пожелал воспользоваться интимными услугами девушки по объявлению. Об этом написал Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

Грусть. Депрессия. Маска
Грусть. Депрессия. Маска
CC0

Парень нашел подходящий ему вариант в сети, спустя несколько минут клиенту перезвонил якобы администратор и сказал, что из-за «глобального сбоя на сервере» оплата не прошла, и нужно срочно заплатить сначала 3,5 тыс. рублей, потом еще 10 тыс. и так далее.

В итоге молодой человек понес ущерб около 100 тыс. рублей и понял, что девушка к нему уже не приедет.

Он обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

Как отмечает близкий к правоохранителям источник, мужчина совершал платежи с карты собственной жены.

А ранее аналогичный случай произошел с юношей в Бийске.

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