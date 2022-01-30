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Жизнь

Юный бийчанин заплатил проститутке 30 тысяч рублей, но она к нему не приехала

Жителя Бийска обманули мошенницы легкого поведения, теперь с аферистками-проститутками разбирается полиция, сообщает «Бийский рабочий».

Мужчина, мышцы.
Мужчина, мышцы.
CC0

С жалобой в полицию обратился 18-летний житель Бийска, решивший скоротать одиночество в компании женщины легкого поведения.

«На одном из сайтов нашел объявление о предоставлении интимных услуг. Сделал свой выбор, связался с менеджером. Бийчанину озвучили сумму. Он перевел 30 тысяч рублей, но к нему так никто и не приехал», — отмечает издание.

В полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Кстати, правоохранители часто призывают жителей края не переводить деньги незнакомым людям, в том числе и предоплату.

Ранее в Барнауле расстроенный мужчина заказал проститутку и влетел на кругленькую сумму. Подобный случай произошел в Камне-на-Оби, куда мужчина приехал в командировку и решил развлечься.

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