20 марта
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Происшествия

Барнаулец продал смартфон возлюбленной, пока она лежала в больнице

Для жителя Барнаула это был не первый случай кражи телефона, сообщает Mash Siberia.

Девушка, телефон
Девушка, телефон
СС0

У девушки Кирилла Танакова было два телефона. Второй смартфон спокойно лежал в ящике. Когда девушку положили в больницу, парень решил отправиться на заработки.

А чтобы купить билет в другой город, он вытащил телефон из ящика и продал за 5 тыс. рублей.

Вернувшись домой, возлюбленная сразу заметила пропажу.

Оказалось, это не первый случай телефонных краж. Танаков попросил у другого пострадавшего позвонить и сбежал с телефоном, который впоследствии сдал в ломбард.

В итоге вор получил 1 год и 3 месяца лишения свободы условно.

Ранее житель Алтайского края украл у знакомого технику на 100 тыс. рублей.

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