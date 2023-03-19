19 марта
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Происшествия

Житель Алтайского края украл у знакомого технику на 100 тыс. рублей

Сотрудники полиции задержали ранее судимого бийчанина, который украл у знакомого имущество на 100 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Задержание преступника.
Задержание преступника.
22.мвд.рф

Житель поселка Восточный обратился в полицию с заявлением о краже. Неизвестный проник в его дом и вынес оттуда имущество на сумму более 100 тыс. рублей.

Среди похищенного — стиральная машина, телевизор, акустическая колонка, сотовый телефон и роутер.

Преступником оказался ранее судимый 43-летний знакомый потерпевшего. По словам задержанного, накануне кражи они с потерпевшим были в гостях у общего приятеля.

Когда все уснули, злоумышленник взял ключи от дома мужчины, доехал до адреса на такси и вынес технику.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище» (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Ранее дерзкие бандиты в камуфляже украли у сотрудницы таможни 1,5 млн рублей.

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