Житель Алтайского края украл у знакомого технику на 100 тыс. рублей

Сотрудники полиции задержали ранее судимого бийчанина, который украл у знакомого имущество на 100 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Житель поселка Восточный обратился в полицию с заявлением о краже. Неизвестный проник в его дом и вынес оттуда имущество на сумму более 100 тыс. рублей.

Среди похищенного — стиральная машина, телевизор, акустическая колонка, сотовый телефон и роутер.

Преступником оказался ранее судимый 43-летний знакомый потерпевшего. По словам задержанного, накануне кражи они с потерпевшим были в гостях у общего приятеля.

Когда все уснули, злоумышленник взял ключи от дома мужчины, доехал до адреса на такси и вынес технику.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище» (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

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