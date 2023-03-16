16 марта
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Происшествия

Работает «спецназ»: дерзкие бандиты в камуфляже украли у сотрудницы таможни 1,5 млн рублей

Неизвестные в спецназовской форме украли у сотрудницы таможни в Приморье 1,5 млн рублей, пишет Telegram-канал Amur-Mash.

Спецоперация.
Спецоперация.
Открытые источники в интернете.

На парковке у дома к ней подъехала машина с тремя мужчинами в масках — они запихнули в салон, сказали, работают в силовых структурах.

Обвинили в хранении чужих 20 млн рублей и потребовали ключи от квартиры для обыска. Перепуганная «подозреваемая» отдала.

Один из мужчин убежал «обыскивать», двое «силовиков» остались с девушкой в салоне.

После «обыска» девушку выбросили из автомобиля, и — по газам. Дома девушка обнаружила пропажи — 1, 5 млн рублей, флакон дорого парфюма,

Ведется разбирательство.

Ранее в Барнауле сердобольная пенсионерка потратила более 600 тыс. рублей на мошенника, который представился французом. Женщина верила и переводила интернет-знакомому не только свои сбережения, но и взятые в кредит деньги.

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