В Барнауле сердобольная пенсионерка потратила более 600 тыс. рублей на мошенника, который представился французом

Пенсионерка еще с июня 2021 переписывалась в социальных сетях с мужчиной.
Он представился французом и даже присылал обработанные в редакторе фотографии. Так злоумышленник смог войти в доверие к потерпевшей.
Затем у «иностранца» начались проблемы. Он рассказывал об ограблении, о проблемах с жильем, о том, что ему негде жить.
Сердобольная женщина верила и переводила интернет-знакомому не только свои сбережения, но и взятые в кредит деньги.
Потратив более 600 тыс. рублей и не получив обратной связи, женщина обратилась в полицию.
Полицейские устанавливают личность предполагаемого мошенника.
Ранее в Барнауле первокурсница инвестировала в мошенников более 1,7 млн рублей.