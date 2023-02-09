В Барнауле сердобольная пенсионерка потратила более 600 тыс. рублей на мошенника, который представился французом

Пожилая жительница Барнаула обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве на сумму более 600 тыс. рублей. Возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД.

Пенсионерка еще с июня 2021 переписывалась в социальных сетях с мужчиной.

Он представился французом и даже присылал обработанные в редакторе фотографии. Так злоумышленник смог войти в доверие к потерпевшей.

Затем у «иностранца» начались проблемы. Он рассказывал об ограблении, о проблемах с жильем, о том, что ему негде жить.

Сердобольная женщина верила и переводила интернет-знакомому не только свои сбережения, но и взятые в кредит деньги.

Потратив более 600 тыс. рублей и не получив обратной связи, женщина обратилась в полицию.

Полицейские устанавливают личность предполагаемого мошенника.

Ранее в Барнауле первокурсница инвестировала в мошенников более 1,7 млн рублей.