Барнаулец пролез в окно и обчистил квартиру

Полицейские уже нашли подозреваемого в краже. Он не стал отрицать вину и признался, что разбил окно и пробрался в квартиру, пока хозяев не было дома.
50-летний мужчина забрал с полки шкафа золотые цепочку, крестик и браслет. Сумма причиненного ущерба составила 20 тыс. рублей.
Воспользоваться похищенным он не успел — ювелирные изделия изъяли сотрудники полиции.
Расследуется уголовное дело по п. а ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».
Ранее на Алтае мужчина залез в дом и украл телевизор и смартфон у женщины, находящейся в беспомощном состоянии.