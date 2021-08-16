Барнаулец пролез в окно и обчистил квартиру

Квартиру 61-летней жительницы Барнаула обчистил неоднократно судимый мужчина. Он пролез в окно и вынес драгоценности, рассказали в полиции.

Полицейские уже нашли подозреваемого в краже. Он не стал отрицать вину и признался, что разбил окно и пробрался в квартиру, пока хозяев не было дома.

50-летний мужчина забрал с полки шкафа золотые цепочку, крестик и браслет. Сумма причиненного ущерба составила 20 тыс. рублей.

Воспользоваться похищенным он не успел — ювелирные изделия изъяли сотрудники полиции.

Расследуется уголовное дело по п. а ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Ранее на Алтае мужчина залез в дом и украл телевизор и смартфон у женщины, находящейся в беспомощном состоянии.