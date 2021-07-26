26 июля 28°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Бийчанин совершил дерзкий грабеж на глазах беспомощной женщины

На Алтае мужчина залез в дом и украл телевизор и смартфон у женщины, находящейся в беспомощном состоянии, сообщает региональное МВД.

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
СС0

Житель Бийска рассказал полицейским, что пока он был на работе кто-то украл вещи, принадлежащие его матери.

«Днем неизвестный перелез через забор частного дома, вошел в жилище и в присутствии женщины снял со стены телевизор и забрал смартфон. В силу болезни бийчанка могла только наблюдать, как незнакомец совершает преступление», — рассказали в ведомстве.

Полицейские задержали ранее судимого 54-летнего мужчину. Телевизор изъяли, а телефон злоумышленник успел продать.

Бийчанину грозит до 7 лет лишения свободы за «грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище».

Ранее сообщали про барнаульца с криминальным прошлым, совершившем необычную кражу у кулинаров.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость