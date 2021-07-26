Бийчанин совершил дерзкий грабеж на глазах беспомощной женщины

На Алтае мужчина залез в дом и украл телевизор и смартфон у женщины, находящейся в беспомощном состоянии, сообщает региональное МВД.

Житель Бийска рассказал полицейским, что пока он был на работе кто-то украл вещи, принадлежащие его матери.

«Днем неизвестный перелез через забор частного дома, вошел в жилище и в присутствии женщины снял со стены телевизор и забрал смартфон. В силу болезни бийчанка могла только наблюдать, как незнакомец совершает преступление», — рассказали в ведомстве.

Полицейские задержали ранее судимого 54-летнего мужчину. Телевизор изъяли, а телефон злоумышленник успел продать.

Бийчанину грозит до 7 лет лишения свободы за «грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище».

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