20 марта
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Происшествия

Барнаулец, прятавший тело бывшей жены на крыше, предстанет перед судом

Обвинение 38-летнего барнаульца в убийстве бывшей жены утвердили, сообщает прокуратура Ленинского района города.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Развод случился в августе 2022 года, у пары было двое детей. Однако покидать квартиру, даже после неоднократных просьб женщины, обвиняемый отказывался.

На этом фоне между бывшими супругами постоянно были конфликты. Барнаулец избивал и оскорблял женщину.

В ночь с 4 на 5 января между ними вновь произошла ссора. Обвиняемый схватил бывшую жену за шею и давил до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни. В соседних комнатах спали дети.

Дом. Многоэтажка.
Дом. Многоэтажка.
unsplash.com

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник положил тело в мешок и вынес на крышу дома, где спрятал под снегом. Утром он попытался выставить все так, будто женщина ушла сама.

В итоге бывший супруг потерпевшей признался в содеянном и указал, где спрятал тело. Сейчас дело направили в суд.

Ранее altapress.ru публиковал подробности тяжелой семейной жизни погибшей с обвиняемым.

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