10 января
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Происшествия

Барнаулец, спрятавший тело бывшей жены на крыше, неоднократно избивал ее и отбирал документы

Появились подробности семейной жизни семьи Елены Падун, которую нашли мертвой на крыше одного из жилых домой в Барнауле 8 января. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Правоохранители рассказали, что несколько раз приезжали на вызовы к супругам. Жена жаловалась, что муж избивает ее, угрожает, отбирает деньги и документы, запирает дома.

Мужчина также жаловался полицейским. В апреле 2022 года он заявил в полицию, якобы жена вместе с любовником избила его.

Возбудили уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести. Супруги развелись.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

Но история не закончилась. В начале января бывшие возлюбленные снова встретились. Они поссорились из-за квартиры: по версии следствия, мужчина не хотел оттуда съезжать.

По версии следствия, подозреваемый задушил жену и спрятал тело на крыше многоэтажного дома, где находится квартира. Труп нашли между вентиляционной шахтой и окраиной крыши. Личные вещи вместе с телефоном мужчина спрятал в электрическом щитке.

Утверждается, что после этого обвиняемый пытался представить все так, будто бывшая жена пропала без вести.

Женщину искали волонтеры и полицейские. Последние нашли ее мертвой. Мужчину задержали.

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