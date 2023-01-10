Барнаулец, спрятавший тело бывшей жены на крыше, неоднократно избивал ее и отбирал документы

Правоохранители рассказали, что несколько раз приезжали на вызовы к супругам. Жена жаловалась, что муж избивает ее, угрожает, отбирает деньги и документы, запирает дома.
Мужчина также жаловался полицейским. В апреле 2022 года он заявил в полицию, якобы жена вместе с любовником избила его.
Возбудили уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести. Супруги развелись.
Но история не закончилась. В начале января бывшие возлюбленные снова встретились. Они поссорились из-за квартиры: по версии следствия, мужчина не хотел оттуда съезжать.
По версии следствия, подозреваемый задушил жену и спрятал тело на крыше многоэтажного дома, где находится квартира. Труп нашли между вентиляционной шахтой и окраиной крыши. Личные вещи вместе с телефоном мужчина спрятал в электрическом щитке.
Утверждается, что после этого обвиняемый пытался представить все так, будто бывшая жена пропала без вести.
Женщину искали волонтеры и полицейские. Последние нашли ее мертвой. Мужчину задержали.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!