Замаскированное под безвестное исчезновение убийство раскрыли в Барнауле

По предварительной информации, в ночь с 4 на 5 января между супругами произошел конфликт по поводу квартирного вопроса. На тот момент уже бывший муж потерпевшей, несмотря на официальный развод, выселяться из квартиры не желал.
В ходе ссоры барнаулец задушил бывшую жену.
Чтобы скрыть следы преступления, он перенес тело из квартиры на крышу жилого дома, присыпал снегом, избавился от личных вещей женщины и телефона.
Совместными действиями следователей СК и оперативных сотрудников полиции удалось раскрыть убийство, замаскированное под безвестное исчезновение.
37-летнего подозреваемого, бывшего мужа, задержали.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.
Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее на Алтае за жестокое убийство учительницы осудили молодого парня.
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