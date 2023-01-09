Замаскированное под безвестное исчезновение убийство раскрыли в Барнауле

На крыше многоэтажного дома по ул. Юрина нашли тело 38-летней женщины вечером 8 января, которую ранее считали без вести пропавшей, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

По предварительной информации, в ночь с 4 на 5 января между супругами произошел конфликт по поводу квартирного вопроса. На тот момент уже бывший муж потерпевшей, несмотря на официальный развод, выселяться из квартиры не желал.

В ходе ссоры барнаулец задушил бывшую жену.

Чтобы скрыть следы преступления, он перенес тело из квартиры на крышу жилого дома, присыпал снегом, избавился от личных вещей женщины и телефона.

Совместными действиями следователей СК и оперативных сотрудников полиции удалось раскрыть убийство, замаскированное под безвестное исчезновение.

37-летнего подозреваемого, бывшего мужа, задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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