На Алтае за жестокое убийство учительницы осудили молодого парня

В Новоалтайске 23-летнего местного жителя, которого признали виновным в убийстве 65-летней учительницы, осудили, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

На суде удалось доказать, что 1 июня 2021 года у молодого человека остро встал вопрос о финансовых трудностях и он решился на разбойное нападение.

Жертву он выбрал из числа знакомых — ей стала учительница. Обвиняемый знал, что женщина проживает одна, и посчитал, что проблем возникнуть не должно.

Чтобы замести следы, он купил нож и перчатки и отправился к ней домой.

Как рассказывают в пресс-службе ведомства, оказавшись в доме женщины, парень с особой жестокостью нанес ей не менее 44 ударов ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Кровь. Нож СС0

В квартире учительницы ничего ценного молодой человек ничего не нашел. Имущества в общей сложности он смог набрать на сумму около 15 тыс. рублей.

На след злоумышленника не могли выйти на протяжении долгого времени. Следователи внимательно отсматривали видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения и искали случайных свидетелей.

Преступника все же установили. Во время задержания он во всем сознался, но потом от своих показаний отказался.

Суд признал 23-летнего парня виновным в разбойном нападении и убийстве. Ему назначили 19 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Ранее стало известно, что прокуратура запросила пожизненные сроки для экс-сенатора и его отца по делу об убийствах.