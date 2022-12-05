5 декабря
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Происшествия

Прокуратура запросила пожизненные сроки для экс-сенатора и его отца по делу об убийствах

Прокуратура запросила пожизненные сроки для экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова и его сына, бывшего сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова. Их обвиняют по громкому делу об убийстве, ссылается ТАСС на Мосгорсуд.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Прокурор потребовал назначить Рауфу Арашукову пожизненное лишение свободы со штрафом в 1 млн рублей и запретом занимать должности в органах государственной власти.

Аналогичный приговор запросили для Рауля Арашукова.

Напомним, 23 сентября присяжные признали Арашуковых в организации двух убийств.

По версии следствия, Рауль Арашуков дал указание сыну организовать убийства зампреда общественного молодежного движения «Адэге-Хэсэ» в Карачаево-Черкессии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Всего по делу привлекли более десяти человек. Арашуковы отвергают обвинения.

В июле 2021 года они лишились имущества на сумму более 1 млрд рублей. Их обратили в доход государства по решению суда.

Арашуковых задержали в 2019 году.

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