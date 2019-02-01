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Суд арестовал Арашукова-старшего по подозрению в создании ОПГ

Басманный суд Москвы арестовал советника главы «Газпром межрегионгаза» и депутата Народного собрания Карачаево-Черкесии Рауля Арашукова. Он приходится отцом арестованному накануне сенатору Рауфу Арашукову, сообщает РБК.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

СКР считает Арашукова-старшего главой преступного сообщества, которое действовало на Кавказе 17 лет. Его также подозревают в хищении природного газа на сумму более 31 млрд руб.

Рауля Арашукова задержан в Санкт-Петербурге. В отличие от своего сына, который на заседании сидел без наручников за столом вместе с адвокатами, Арашуков-старший находился в клетке, пишут РИА Новости.

31 января суд арестовал еще четверых фигурантов дела о хищении газа. Это гендиректор компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов, гендиректор компаний «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, первый заместитель гендиректора «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов и директор филиала компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных водах Гузер Хашукаев.

Одного из самых молодых сенаторов в стране 32-летнего Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. С него сняли неприкосновенность после выступления генерального прокурора Юрия Чайки. По словам председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко, Арашуков пытался «уйти с заседания», но она «сказала ему, чтобы он вернулся на место».

Сенатора обвиняют в тяжких преступлениях: участии в преступной группировке, убийстве двух человек в 2010 году и давлении на свидетелей. Следствие по делам Арашуковых ведется сразу в 11 городах России.

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