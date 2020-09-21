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Происшествия

Барнаулец споил девушку и пошел к ней домой, чтобы сдать в ломбард ее любимый телевизор

В Алтайском крае будут судить молодого человека, который тайно завладел ключами от дома девушки, когда они вместе развлекались, сообщает региональная прокуратура.

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
СС0

Инцидент произошел в июле 2020 года — мужчина познакомился на улице с девушкой и пригласил ее к себе домой.

«Во время совместного распития спиртных напитков он тайно завладел ключами от жилого помещения своей недавней знакомой», — рассказали в ведомстве.

Перед этим молодой человек узнал, где проживает новая подруга. Когда она уснула, он пошел к ней домой, где забрал телевизор и сдал в ближайший ломбард.

На следующий день, когда девушка по-прежнему гостила у него, мужчина вновь пришел к ней домой и украл ювелирные украшения.

Барнаулец полностью признал вину и частично возместил ущерб. За две кражи ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее алтайский пенсионер украл у соседа в гостинице 100$ и не смог их потратить в поселке на Ямале, а теперь еще и не может оттуда уехать.

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