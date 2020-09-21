Барнаулец споил девушку и пошел к ней домой, чтобы сдать в ломбард ее любимый телевизор

Инцидент произошел в июле 2020 года — мужчина познакомился на улице с девушкой и пригласил ее к себе домой.
«Во время совместного распития спиртных напитков он тайно завладел ключами от жилого помещения своей недавней знакомой», — рассказали в ведомстве.
Перед этим молодой человек узнал, где проживает новая подруга. Когда она уснула, он пошел к ней домой, где забрал телевизор и сдал в ближайший ломбард.
На следующий день, когда девушка по-прежнему гостила у него, мужчина вновь пришел к ней домой и украл ювелирные украшения.
Барнаулец полностью признал вину и частично возместил ущерб. За две кражи ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Ранее алтайский пенсионер украл у соседа в гостинице 100$ и не смог их потратить в поселке на Ямале, а теперь еще и не может оттуда уехать.