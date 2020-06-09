Барнаулец тяжело ранил 17-летнего подростка

Все произошло вечером 6 июня в одном из домов Барнаула. Нетрезвый пенсионер и сын его гражданской жены начали ругаться по незначительному поводу.
«В ходе словесного конфликта мужчина, взяв нож, нанес пасынку один удар в область живота. 17-летний потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении СК.
Подозреваемого взяли под стражу.
Следователи возбудили уголовное дело по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).