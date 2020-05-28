Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 мая 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Барнаулец задушил квартирантку и неделю жил с ее трупом

63-летний житель Барнаула разозлился на квартирантку, которую пустил пожить в свою квартиру. Пенсионер задушил женщину, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Наручники.
Наручники.
СС0

Все случилось в сентябре 2019 года. Домой к мужчине пришел приятель с 41-летней женщиной, которую он попросил ненадолго оставить пожить.

Хозяин квартиры согласился, поставив условие, что плату за проживание брать не будет, но женщина должна в свою очередь ходить в магазин за продуктами и готовить для него еду.

Квартирантка поселилась у пенсионера и со временем, по его словам, стала вести себя как полноправная хозяйка — могла не готовить, выпивала, водила в дом незнакомых мужчин.

Кроме того, пожилой человек стал замечать, что она ворует его пенсию.

Однажды, когда женщина в очередной раз пришла домой пьяная, хозяин квартиры решил выяснить, куда она дела его пенсию. Не услышав внятного ответа, обвиняемый обмотал шею квартирантки ремнем от сумки и задушил.

Испугавшись содеянного, мужчина на протяжении недели не сообщал о произошедшем в правоохранительные органы. Однако когда из квартиры пошел неприятный запах, соседи вызвали сотрудников полиции.

Обвиняемый признал вину, мотивировав свои действия обидой и злостью.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость