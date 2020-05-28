Барнаулец задушил квартирантку и неделю жил с ее трупом

63-летний житель Барнаула разозлился на квартирантку, которую пустил пожить в свою квартиру. Пенсионер задушил женщину, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Все случилось в сентябре 2019 года. Домой к мужчине пришел приятель с 41-летней женщиной, которую он попросил ненадолго оставить пожить.

Хозяин квартиры согласился, поставив условие, что плату за проживание брать не будет, но женщина должна в свою очередь ходить в магазин за продуктами и готовить для него еду.

Квартирантка поселилась у пенсионера и со временем, по его словам, стала вести себя как полноправная хозяйка — могла не готовить, выпивала, водила в дом незнакомых мужчин.

Кроме того, пожилой человек стал замечать, что она ворует его пенсию.

Однажды, когда женщина в очередной раз пришла домой пьяная, хозяин квартиры решил выяснить, куда она дела его пенсию. Не услышав внятного ответа, обвиняемый обмотал шею квартирантки ремнем от сумки и задушил.

Испугавшись содеянного, мужчина на протяжении недели не сообщал о произошедшем в правоохранительные органы. Однако когда из квартиры пошел неприятный запах, соседи вызвали сотрудников полиции.

Обвиняемый признал вину, мотивировав свои действия обидой и злостью.