14 сентября
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Происшествия

Барнаулец убил нового парня бывшей девушки и спрятал тело в лесу

Житель Барнаула позвал парня бывшей девушки на велопрогулку в лес, там он его зарезал и спрятал тело. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Барнаулец убил парня бывшей девушки.
Барнаулец убил парня бывшей девушки.
СУ СК по Алтайскому краю.

Происшествие случилось летом 2022 года. Мать убитого обратилась в полицию с заявление о пропаже 22-летнего сына, который уехал из Алейска в Барнаул на заработки.

Полиция выяснила, что исчезновение парня носит криминальный характер. Причастного к преступлению нашли, им оказался 22-летний барнаулец.

По его словам, он позвал нового бойфренда своей бывшей девушки на велопрогулку. В лесу он зарезал молодого человека и спрятал тело под ветками. После этого подозреваемый выкинул личные вещи и документы парня, снял деньги с его счета.

Расследование дела продолжается.

Ранее россиянин напился лосьона для рук и убил товарища.

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