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Происшествия

Барнаулец украл из ТРЦ дорогую куртку

Житель Барнаула вынес куртку из магазина фирменной спортивной одежды, расположенного в крупном торговом центре краевой столицы, сообщает ГУ МВД России по региону.

Мода. Одежда. Магазин.
Мода. Одежда. Магазин.
СС0

Работники торговой точки просмотрели запись с камер видеонаблюдения и увидели, как барнаулец прячет куртку, а затем быстро уходит. Сумма ущерба превысила 9 тыс. рублей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался житель Барнаула 1986 года рождения, ранее судимый за аналогичные преступления. Похищенную куртку изъяли.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее правоохранители поймали мужчину, который украл из барнаульского торгового центра портативную колонку. А в середине октября женщина попыталась украсть колготки из магазина «Лента», однако ее остановил охранник.

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