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Происшествия

Барнаулец украл оградку с могилы ребенка

32-летняя жительница Барнаула приехала на могилу к сыну и не увидела там чугунной оградки. Она обратилась в полицию. Подозреваемого уже нашли, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Черницкое кладбище.
Черницкое кладбище.
Анна Зайкова

Женщина рассказала, что на Черницком кладбище у нее похоронен сын. В последний раз она была там в августе — наводила порядок и красила ограждение. Накануне женщина заехала на кладбище и обнаружила пропажу металлического ограждения.

Сумма причиненного ущерба составила 40 тыс. рублей.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу и хранение наркотиков 43-летний барнаулец. Он дал признательные показания и пояснил, что ограду уже продал в пункт приема металла.

Ущерб он обязуется возместить. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее бийчанин украл всю бытовую технику из дома собственной матери.

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