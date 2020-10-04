Бийчанин украл всю бытовую технику из дома собственной матери

45-летний бийчанин признался в краже телевизора, микроволновой печи, стиральной машины и холодильника из дома собственной матери. Ущерб потерпевшая оценила почти в 40 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

О краже в полицию сообщила 32-летняя жительница села Первомайское. Она рассказала, что приобрела квартиру в поселке Сорокино для своей матери, что время от времени в доме появлялся и брат, однако своих ключей от входной двери у него не было. Накануне женщина поехала по делам, а вернувшись, обнаружила, что вся бытовая техника пропала. Ущерб потерпевшая оценила почти в 40 тыс. рублей.

В ходе опроса соседей полицейские установили, что пока хозяйки не было, в квартире побывал ее сын, и он же вынес из дома бытовую технику. Правоохранители задержали 45-летнего ранее судимого подозреваемого. Он признался в краже и рассказал, что сделал дубликат ключей и мог беспрепятственно попадать в жилище.

В настоящее время похищенное имущество изъято. Возбуждено уголовное дело.

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