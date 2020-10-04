Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 октября 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Бийчанин украл всю бытовую технику из дома собственной матери

45-летний бийчанин признался в краже телевизора, микроволновой печи, стиральной машины и холодильника из дома собственной матери. Ущерб потерпевшая оценила почти в 40 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Кража.
Кража.
Компания «Глобалтек»

О краже в полицию сообщила 32-летняя жительница села Первомайское. Она рассказала, что приобрела квартиру в поселке Сорокино для своей матери, что время от времени в доме появлялся и брат, однако своих ключей от входной двери у него не было. Накануне женщина поехала по делам, а вернувшись, обнаружила, что вся бытовая техника пропала. Ущерб потерпевшая оценила почти в 40 тыс. рублей.

В ходе опроса соседей полицейские установили, что пока хозяйки не было, в квартире побывал ее сын, и он же вынес из дома бытовую технику. Правоохранители задержали 45-летнего ранее судимого подозреваемого. Он признался в краже и рассказал, что сделал дубликат ключей и мог беспрепятственно попадать в жилище.

В настоящее время похищенное имущество изъято. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Кулундинском районе двое подростков угнали два автомобиля и обокрали продуктовый магазин на 15 тысяч рублей. Ранее они же обокрали местную жительницу

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость