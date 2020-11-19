Барнаулец умер при пожаре в доме на Павловском тракте

Пожарным пришлось устранять угрозу перехода пламени на соседние постройки, так как дома в этом районе расположены близко друг к другу.
В работе участвовали 10 единиц техники и более 40 человек личного состава МЧС. Четыре звена газодымозащитной службы работали в условиях высокой температуры и сильного задымления.
Около часа потребовалось сотрудникам МЧС для полной ликвидации пожара.
На пепелище они нашли тело мужчины.
С приходом холодов в крае участились пожары из-за неисправности или неправильной эксплуатации печного отопления. Только за выходные по этой причине произошло три пожара с гибелью людей.