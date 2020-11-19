Барнаулец умер при пожаре в доме на Павловском тракте

В третьем часу ночи 19 ноября в Барнауле загорелся частный дом на Павловском тракте. Возгорание обнаружили слишком поздно, огонь уже успел распространиться на большой площади — около 150 квадратов, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар на Павловском тракте в Барнауле 19 ноября 2020 года.

Пожарным пришлось устранять угрозу перехода пламени на соседние постройки, так как дома в этом районе расположены близко друг к другу.

В работе участвовали 10 единиц техники и более 40 человек личного состава МЧС. Четыре звена газодымозащитной службы работали в условиях высокой температуры и сильного задымления.

Пожар на Павловском тракте в Барнауле 19 ноября 2020 года. 22.mchs.gov.ru

Около часа потребовалось сотрудникам МЧС для полной ликвидации пожара.

На пепелище они нашли тело мужчины.

С приходом холодов в крае участились пожары из-за неисправности или неправильной эксплуатации печного отопления. Только за выходные по этой причине произошло три пожара с гибелью людей.