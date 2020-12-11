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Происшествия

Барнаулец выкинул с балкона щенка, напомнившего прямо в кровать о расставании с девушкой

В Барнауле молодой человек выбросил с балкона щенка, который погиб после падения на детскую площадку, пишет «КП-Барнаул».

Щенок. Домашние животные.
Щенок. Домашние животные.
СС0

Щенок у барнаульца появился, когда он встречался с девушкой — влюбленные завели себе питомца.

Однако молодые люди расстались, а маленький песик остался в квартире парня.

«Молодой человек был пьян. Он вернулся домой из магазина, сходив за новой порцией алкоголя, и увидел, что щенок нагадил в кровать», — рассказала изданию помощница прокурора Железнодорожного района.

Увидев «сюрприз» барнаулец схватил щенка и швырнул в сторону балкона — собачка полетела вниз с пятого этажа.

Питомец упал на детскую площадку и скончался от полученных травм. Очевидцы вызвали полицию.

Сейчас правоохранители расследуют уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», парню грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее житель Бийска спас выкинутую из машины собаку. На видео он заявил, что план бывших хозяев не сработал и пес будет жить.

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