Барнаулец выкинул с балкона щенка, напомнившего прямо в кровать о расставании с девушкой

Щенок у барнаульца появился, когда он встречался с девушкой — влюбленные завели себе питомца.
Однако молодые люди расстались, а маленький песик остался в квартире парня.
«Молодой человек был пьян. Он вернулся домой из магазина, сходив за новой порцией алкоголя, и увидел, что щенок нагадил в кровать», — рассказала изданию помощница прокурора Железнодорожного района.
Увидев «сюрприз» барнаулец схватил щенка и швырнул в сторону балкона — собачка полетела вниз с пятого этажа.
Питомец упал на детскую площадку и скончался от полученных травм. Очевидцы вызвали полицию.
Сейчас правоохранители расследуют уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», парню грозит до 3 лет лишения свободы.
Ранее житель Бийска спас выкинутую из машины собаку. На видео он заявил, что план бывших хозяев не сработал и пес будет жить.