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Жизнь

Бийчанин спас выкинутую из машины собаку: «Ваш план не сработал — жить будет»

Водитель пригородного автобуса Бийск-Комарово подобрал на трассе выброшенную из машины собаку, рассказали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Бийчанин спас собаку.
Бийчанин спас собаку.
кадр из видео.

Мужчина сообщил, что в зеркало увидел, как что-то выкинули из машины, но значения этому не придал — подумал, что как обычно мусор выкинули.

Возвращаясь обратно увидел на этом месте не мусор, а «мертвую собаку».

«Подумал, могли бы и похоронить. А вечером поехал… а она не мертвая. Живая еще. Короче, не смог мимо проехать, себе заберу», — рассказал бийчанин.

«На видео может увидят те, кто так поступил. Знайте, ваш план не сработал — собака жить будет», — добавил водитель из Бийска.

В соцсетях мужчину попросили обратиться в полицию, чтобы бывших хозяев наказали за жестокое обращение с животными.

Ранее сибиряк спас шестерых щенков на трассе возле Шерегеша, которые скучковались и своим теплом растопили снег до земли.

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