Мужчина сообщил, что в зеркало увидел, как что-то выкинули из машины, но значения этому не придал — подумал, что как обычно мусор выкинули.
Возвращаясь обратно увидел на этом месте не мусор, а «мертвую собаку».
«Подумал, могли бы и похоронить. А вечером поехал… а она не мертвая. Живая еще. Короче, не смог мимо проехать, себе заберу», — рассказал бийчанин.
«На видео может увидят те, кто так поступил. Знайте, ваш план не сработал — собака жить будет», — добавил водитель из Бийска.
В соцсетях мужчину попросили обратиться в полицию, чтобы бывших хозяев наказали за жестокое обращение с животными.
Ранее сибиряк спас шестерых щенков на трассе возле Шерегеша, которые скучковались и своим теплом растопили снег до земли.