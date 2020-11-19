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Жизнь

Сибиряк спас шестерых щенков на трассе возле Шерегеша. «Скучковались и лежали в снегу»

Водитель «Газели» Владислав из Новосибирска спас шесть маленьких щенков, когда по работе ехал в Шерегеш, сообщает НГС.

Щенки, которых нашли в снегу на морозе.
Щенки, которых нашли в снегу на морозе.
кадр из видео. ngs.ru.

Щенков Владислав нашел в среду, 18 ноября, когда притормозил на стоянке примерно в 15 км от Шерегеша.

«Остановился попить чая. Приоткрыл окошко, потому что жарко было в машине, и услышал писк. А там склон довольно-таки крутой был. Я решил, может, собака там застряла. Снега много было. Вышел, посмотрел, а там — щенята эти», — рассказал мужчина.

Он отметил, что щенки лежали давненько, потому что скучковались вшестером, а снег под ними уже растаял и они были на земле.

«Вариантов не особо много было, я подумал: надо забирать. До утра бы они не дожили», — подчеркнул Вячеслав.

После этого он доехал до Шерегеша, где купил щенкам еды. Оставить такую находку себе сибиряк не может, поэтому надеется в ближайшее время всех раздать.

Для одного щенка уже нашли хозяина в Новосибирске. Дом для остальных придется поискать при помощи объявления.

Ранее altapress.ru рассказал, как в Барнауле люди живут с десятками бездом­ных животных и почему готовы тратить на них последние деньги.

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