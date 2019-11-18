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Происшествия

Барнаулец забрал ребенка и скрылся от суда в Сибири

Алтайское УФССП объявило Сергея Молокова и его шестилетнего сына в розыск. Мужчина забрал ребенка и скрылся.

Ребенок играет.
Ребенок играет.
СС0

Точное местонахождение пропавших неизвестно. Они могут оказаться в любом регионе СФО.

Как уже писал altapress.ru, родители судятся за 6-летнего ребенка уже третий год. За это время каждого из них неоднократно разыскивали приставы по жалобам другой стороны.

По действующему решению суда мальчик должен проживать с матерью, а отец может общаться с ним по установленному графику.

В феврале Молокова наказали штрафом в 500 тыс. рублей за попытку дать взятку приставу. Мужчина пытался договориться с представителем власти о том, чтобы тот не искал его сына.

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