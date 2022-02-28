Барнаулец завершил драку в баре кражей часов

В отдел полиции по Индустриальному району УМВД России обратился 18-летний парень. Он рассказал, что неизвестный открыто и с применением насилия отобрал у него часы стоимостью 20 тыс. рублей.
Сотрудники полиции по горячим следам по подозрению в совершении хищения задержали барнаульца 1997 года рождения, ранее не судимого.
В ходе разбирательств выяснилось, что молодые люди поссорились в баре, драку продолжили на улице.
По предварительным данным, заявитель попытался скрыться от подозреваемого, но тот настиг его, повалил на снег и стал наносить удары по лицу, потребовав отдать часы, с которыми в итоге скрылся. Похищенные часы были изъяты.
Возбуждено уголовное дело по статье 161 «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».