Барнаулец завершил драку в баре кражей часов

Барнаулец подрался с молодым человеком и отобрал у него часы. Злоумышленника быстро поймали и завели уголовное дело по статье «Грабеж», сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

В отдел полиции по Индустриальному району УМВД России обратился 18-летний парень. Он рассказал, что неизвестный открыто и с применением насилия отобрал у него часы стоимостью 20 тыс. рублей.

Сотрудники полиции по горячим следам по подозрению в совершении хищения задержали барнаульца 1997 года рождения, ранее не судимого.

В ходе разбирательств выяснилось, что молодые люди поссорились в баре, драку продолжили на улице.

По предварительным данным, заявитель попытался скрыться от подозреваемого, но тот настиг его, повалил на снег и стал наносить удары по лицу, потребовав отдать часы, с которыми в итоге скрылся. Похищенные часы были изъяты.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».