Барнаулец заживо сжег женщину, которая якобы похитила у него деньги

В Алтайском крае под суд отправили 38-летнего мужчину, который заживо сжег свою знакомую из-за крупной суммы денег, передает СУ СК РФ по региону.

Как рассказали следователи, трагедия произошла в ноябре 2022 года в одной из коммунальных квартир в Барнауле. Обвиняемый пил алкоголь в компании знакомых. Среди них была женщина, которая, по словам мужчины, похитила у него деньги.

Собутыльники начали ругаться, вышли в коридор. Там обвиняемый вылил на голову женщины алкоголь и поджог. Потушить ее помогли соседи, которые вышли на шум. Однако женщина с ожогами третьей степени скончалась в больнице.

Мужчина не пытался оказать помощь в тушении, вместо этого «стоял и наблюдал, как женщина горит», передают в ведомстве.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал.

Ранее за подозрение в поджоге дорогой иномарки задержали двух подростков.