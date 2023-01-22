22 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

За подозрение в поджоге дорогой иномарки задержали двух подростков

В отношении двух подростков в Омске возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Зажигалка.
Зажигалка.
CC0

Сообщение о возгорании автомобиля марки Range Rover, припаркованного во дворе жилого дома на ул. Герцена поступило 19 января около 03:00 часов. Сумма материального ущерба составила 6 млн рублей.

Эксперты криминалисты на месте происшествия провели осмотр иномарки и изъяли с колес смывы прозрачной жидкости, которые направлены на дальнейшее исследование. Основная версия случившегося — поджог.

Личности подозреваемых установлены. Ими оказались двое школьников 17-летний житель Советского округа и 16-летний житель Чкаловского поселка. Ранее проблемы с законом задержанные не имели.

По предварительной информации, фигуранты выполняли поручение неизвестного заказчика на возмездной основе. Они заранее запаслись перчатками, зажигалкой и двумя канистрами бензина.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Личность заказчика поджога устанавливается. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее задержали серийного поджигателя киосков с мороженым.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость