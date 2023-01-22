За подозрение в поджоге дорогой иномарки задержали двух подростков

Сообщение о возгорании автомобиля марки Range Rover, припаркованного во дворе жилого дома на ул. Герцена поступило 19 января около 03:00 часов. Сумма материального ущерба составила 6 млн рублей.
Эксперты криминалисты на месте происшествия провели осмотр иномарки и изъяли с колес смывы прозрачной жидкости, которые направлены на дальнейшее исследование. Основная версия случившегося — поджог.
Личности подозреваемых установлены. Ими оказались двое школьников 17-летний житель Советского округа и 16-летний житель Чкаловского поселка. Ранее проблемы с законом задержанные не имели.
По предварительной информации, фигуранты выполняли поручение неизвестного заказчика на возмездной основе. Они заранее запаслись перчатками, зажигалкой и двумя канистрами бензина.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Личность заказчика поджога устанавливается. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее задержали серийного поджигателя киосков с мороженым.
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