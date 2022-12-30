30 декабря
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Происшествия

Серийного поджигателя киосков с мороженым задержали

Сообщение о возгорании киоска от пожарной охраны поступило в полицию Новокузнецка (Кемеровская область) в ночное время, сообщает ГУ МВД по региону.

Мороженое.
Мороженое.
Из открытых источников в Интернете

Предварительная причина пожара в киоске на пр. Мира — поджог.

Позднее в правоохранительные органы поступило еще два сообщения о поджоге киосков, которые принадлежали одной торговой сети.

Подозреваемого удалось установить и задержать. Им оказался 22-летний местный житель, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

Вину задержанный признал и объяснил, что поджоги совершил из мести. Поводом послужил отказ, когда молодой человек пытался устроиться на работу в данную фирму.

Возбуждено три уголовных дела по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога».

Поджигателю грозит 5 лет лишения свободы.

Между тем в серийной краже мобильных телефонов подозревают сибиряка.

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