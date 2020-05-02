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Происшествия

Барнаульская пенсионерка отдала 100 тысяч рублей молодому «решале»

Жительница Барнаула стала жертвой мошенника, который заявил ей, что ее сын попал в ДТП и необходимо перевести деньги, чтобы «решить вопрос».

Телефон.
Телефон.
CC0

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 63-летней горожанке позвонил неизвестный и сказал, что ее сын попал в аварию. Звонивший представился сотрудником полиции и потребовал 105 тысяч рублей, чтобы уладить неприятность.

«Вместо того чтобы перезвонить сыну и перепроверить информацию, женщина стала исправно выполнять все указания, которые ей давал по телефону неведомый „доброжелатель“. Надеясь, что помогает сыну избежать уголовной ответственности, женщина перечислила на указанный счёт всю необходимую сумму и только потом позвонила сыну. Узнав, что тот ни в какое ДТП не попадал, а она стала жертвой обмана, женщина обратилась за помощью в полицию», — добавляют правоохранители.

Полицейские задержали подозреваемого, которым оказался житель соседней области 1986 года рождения. У него дома были изъяты 57 сим-карт, четыре банковские карты и шесть сотовых телефонов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

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