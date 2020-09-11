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Происшествия

Барнаульская пенсионерка решила избавиться от всех недугов, но исчезли только 167 тыс. рублей

В Алтайском крае пенсионерка взяла кредит и доверилась телевизионному экстрасенсу, сообщает региональное МВД.

Пенсионерка.
Пенсионерка.
CC0

В полицию пришла 60-летняя женщина, которая пожаловалась на обманувших ее мошенниках.

«Пенсионерка на одном из телевизионных каналов посмотрела программу, в которой рекламировался номер телефона экстрасенса, обещавшего вылечить от всех болезней и недугов», — рассказали в ведомстве.

Женщина позвонила экстрасенсу и узнала про наложенную на нее порчу, для снятия которой необходимо перечислить 167 тыс. рублей.

Пенсионерка так и сделала — взяла кредит в банке и перевела деньги на указанный счет.

После этого она поняла, что стала жертвой аферистов и пошла в полицию писать заявление.

Сотрудники МВД в очередной раз призывают жителей Алтайского края проявлять бдительность, не верить всем подряд и не переводить кому попало свои деньги.

Ранее мошенница напугала скорой смертью жительницу Бийска и украла все ее накопления.

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